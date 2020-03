Poging tot inbraak in handelszaak in Rozenbergpark Wouter Demuynck

09 maart 2020

Zondagochtend om 9.10 uur werd er op het terrein van het Rozenbergpark, aan Rozenberg in Mol, een poging tot inbraak in een van de handelszaken vastgesteld. De dieven forceerden de deur, waarna het alarm was afgegaan. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen.