Poezencentrale blijft actief tijdens coronacrisis: “Aantal zwefkatten mag niet uit de hand lopen” Jef Van Nooten

25 maart 2020

16u01 4 Mol Zwerfkatten trekken zich niks aan van de coronacrisis. De vzw Poezencentrale Mol roept inwoners daarom op om ook de komende weken zwerfkatten te melden bij de milieudienst. “Enkel zo zorgen we ervoor dat het aantal zwerfkatten in deze coronacrisis niet toeneemt en uit de hand loopt”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Enkele jaren geleden sloot het gemeentebestuur van Mol een overeenkomst met de vzw Poezencentrale Mol om het aantal zwerfkatten in verschillende wijken binnen de perken te houden. “Het gaat om een diervriendelijk project waarbij katten zonder baasje (dus zonder chip) gesteriliseerd worden. Nadien worden de katten opnieuw vrijgelaten in dezelfde omgeving. Het gaat enkel om zwerfkatten. De Poezencentrale neemt geen huiskatten mee”, beschrijft burgemeester Wim Caeyers het project. “Ook tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat inwoners zwerfkatten blijven melden. Dat meldt de vzw Poezencentrale Mol die ook in deze moeilijk tijd paraat staat om dieren in nood te helpen.”

Geen kosten

Wie zwerfkatten ziet, kan dat melden via de milieudienst (014 33 07 35). “Enkel zo zorgen we ervoor dat het aantal zwerfkatten in deze coronacrisis niet toeneemt en uit de hand loopt. Voor de inwoners zijn hier geen kosten aan verbonden”, besluit Wim Caeyers.