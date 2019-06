Pennenzakkenrock neemt maatregelen tegen hitte: “We zorgen voor extra waterbedeling” SVM

24 juni 2019

12u54

Bron: Belga 0 Mol Aan het Zilvermeer in Mol worden donderdag 23.000 schoolkinderen verwacht op Pennenzakkenrock. Het festival neemt vanwege de verwachte hitte maatregelen, zoals extra waterbedeling. Op de affiche staan dit jaar onder meer Gers Pardoel, De Romeo's en Regi.

Ouders en leerkrachten krijgen het advies om zeker zonnecrème en een hoofddeksel te voorzien voor de kinderen. “Maar het domein is sowieso erg geschikt om een zomerse dag goed te doorstaan”, klinkt het.

Kinderen zullen niet alleen verkoeling kunnen zoeken in het water, er staan ook zowat 60 attracties gepland als randanimatie. Verschillende daarvan zijn waterattracties.

Gratis water

"Bovendien telt ons domein veel plekken waar de kinderen onder de bomen in de schaduw kunnen vertoeven", zegt Nena Agyei van Pennenzakkenrock. "Ook het hoofdpodium en het DJ-podium zijn overdekt. Daarnaast zorgen we voor extra waterbedeling, kan je gratis water tappen op verschillende plaatsen en is water steeds gratis aan de bar."

Hagherock, het muziekfestival voor mentaal gehandicapten in Hakendover (Tienen) dat normaal gezien woensdag op het programma stond, is afgelast wegens de voorspelde hitte. "We zetten alles op alles om het evenement op 25 september te laten doorgaan”, klinkt het. De headliners van het festival waren deze keer Luc Steeno en Get Ready.