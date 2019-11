Pedofiel kreeg eerherstel na verkrachting 8-jarig meisje: nu opnieuw betrapt met laptop vol kinderporno Jef Van Nooten

26 november 2019

12u12 20 Mol Een 46-jarige man uit Mol riskeert een gevangenisstraf van 4 jaar voor het maken en verspreiden van kinderporno. De politie vond 12.000 bestanden op zijn computer. Hij maakte ook zelf een filmpje van 45 minuten met een 12-jarig meisje. “Hij onderhandelde over het filmpje alsof het gewone koopwaar was”, zegt aanklager Bo Piedfort.

De man liep in 2004 al een gevangenisstraf op van 3 jaar voor de verkrachting van een 8-jarig meisje uit zijn familie, en het maken van stiekeme filmpjes in kleedkamers. Ondanks die veroordeling beschikt de man momenteel over een blanco strafblad. De man volgde destijds therapie voor zijn seksuele problematiek. Nadien kreeg hij op advies van een gerechtspsychiater eerherstel, en dus terug een blanco strafblad.

Maar de therapie die hij zo’n 15 jaar geleden volgde, is duidelijk uitgewerkt. In juni 2017 liep hij opnieuw tegen de lamp. “Hij had via internet een kinderpornografische video verspreid. Daarop was een naakt jong meisje te zien dat tongzoende met een naakte volwassen vrouw”, zegt openbaar aanklager Bo Piedfort.

5 jaar

De man ontkende aanvankelijk dat hij over kinderporno beschikte, maar nadat de politie zijn laptop had onderzocht, had ontkennen geen zin meer. Op zijn computer stonden 12.000 kinderpornografische bestanden. “De politie vond ook 200 video’s waarop kinderen misbruikt worden. De slachtoffers op de beelden waren erg jong, zo’n 5 jaar”, vervolgt Bo Piedfort.

Hij onderhandelde over de kinderporno alsof het gewone koopwaar was Openbaar aanklager Bo Piedfort

Nog op de laptop vonden de speurders chatgesprekken waarin de man zijn liefde verklaart aan de dochters van zijn vriendin. “Op de computer stonden ook elf Skipe-gesprekken waarin over kinderporno gesproken werd. De beklaagde prees er een zelfgemaakte video in aan, een opname van 45 minuten met een 12-jarig meisje”, aldus nog de openbare aanklager. “Hij vroeg om video’s uit te wisselen, en onderhandelde over de kinderporno alsof het gewone koopwaar was.”

Staartjes

Zijn obsessie voor jonge meisjes bleek zelfs uit zijn contacten met volwassen vrouwen. In een gesprek met een escortdame vroeg hij haar om twee staartjes te maken wanneer ze bij hem langs kwam. Nog opvallend: op het moment van zijn arrestatie zat in zijn portefeuille een pasfoto van het 8-jarig meisje dat hij in 2002 verkracht heeft. “Om mezelf te herinneren aan de fouten die ik vroeger gemaakt heb”, zegt de veertiger daar zelf over.

Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van 4 jaar, een boete van 4.000 euro en een ontzetting uit zijn rechten gedurende 5 jaar. “Hij is een hardleerse pedofiel die over een lange periode veelvuldige feiten heeft gepleegd.”

Therapie

De man geeft de feiten intussen toe. Hij benadrukt wel dat hij de dochters van zijn vriendin nooit heeft aangeraakt. Volgens zijn advocaat is de maatschappij niet gebaat bij een celstraf van 4 jaar. Beter zou het zijn om de man voorwaarden op te leggen. “Ik ben intussen een jaar terug bezig met therapie en ik merk het verschil. Dankzij de groepstherapie kan ik ook andere mensen (met dezelfde seksuele problematiek, red.) helpen”, vertelde de man aan de rechter. Hij beseft naar eigen zeggen dat hij de rest van zijn leven therapie nodig zal hebben. “Op het moment dat ik met die kinderpornografie bezig was, besefte ik niet wat die kinderen daarbij doorstaan. Maar nu ik uit die cocon ben, heb ik het daar heel moeilijk mee.”

Vonnis op 6 januari.