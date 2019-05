Passagier (69) raakt lichtgewond bij ongeval met vier voertuigen Wouter Demuynck

27 mei 2019

In Ginderbroek in Mol gebeurde zondag om 13.30 uur een ongeval met vier voertuigen. In een van de wagens raakte de vrouwelijke passagier D.L. (69) uit Westerlo lichtgewond.