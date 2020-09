Parkinson-wandelaars die Belgische grens trotseren houden halt aan abdij in Postel Jef Van Nooten

02 september 2020

08u10 2 Mol De wandelaars van de Stop Parkinson Walk hebben dinsdagavond halt gehouden in Mol. Aan de abdij in Postel werden ze met een muzikaal onthaal verwelkomd door de Koninklijke Harmonie St.-Odrada uit Mol-Millegem.

Voor de Stop Parkinson Walk wordt de volledige Belgische grens afgewandeld. Initiatiefnemer Ivo de Bisschop laat zijn stappen sponsoren om zo met Stop Parkinson vzw 1miljoen euro in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte. “Stop Parkinson vzw wil de ziekte terug in de spotlight plaatsen om zo geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek dat heel veel geld kost”, zegt Mols schepen voor Volksgezondheid Hilde Valgaeren. “Met een 25-tal vrijwilligers organiseren zij de Stop Parkinson Walk. Op zondag 23 augustus begon Ivo de Bisschop een tocht van 49 dagen rond België, van grenspaal naar grenspaal. Hij wil aandacht en geld inzamelen voor het onderzoek naar deze ziekte waarvan hij zelf op 62-jarige leeftijd de diagnose kreeg.”

Bedankmoment

Maandagavond vormde de ingang van de abdij van Postel het decor voor een bedankmoment vanuit verschillende sympathisanten. Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, Rotary Mol, Parkinson Liga Kempen en de abdij van Postel waren aanwezig om de stappers te verwelkomen.

Sponsoren

In plaats van fysiek mee te wandelen, kan je online stappen sponsoren door een gift te doen op het rekeningnummer BE16 0689 3443 4874. Op www.stopparkinson.be vind je verschillende andere manieren om dit initiatief te steunen.