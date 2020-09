Parkeerplaatsen in handelscentrum wijken voor fietsenstallingen Jef Van Nooten

24 september 2020

16u51 0 Mol In het centrum van Mol verdwijnen drie parkeerplaatsen voor auto’s. Het gemeentebestuur doet dat bewust omdat er op die manier dertig extra fietsen kunnen parkeren in het Centrum.

Eén parkeerplaats is reeds verdwenen, in de Statiestraat in Mol. “Eén parkeerplaats voor een wagen is voldoende groot om tien fietsen te stallen. Om fietsers meer ruimte te geven in het Centrum, ruilt het gemeentebestuur daarom drie parkeerplaatsen in voor fietsenstallingen”, zegt schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke.

Wagen

Donderdag werd een eerste fietsenstalling – in de vorm van een wagen – geïnstalleerd. “De vorm maakt duidelijk dat één wagen de plaats van tien fietsen inneemt. De fietsenstalling in de Statiestraat is de eerste van drie die de komende maanden in het handelscentrum.”

Tekort

Vooral het handelscentrum heeft nood aan bijkomende fietsenstallingen. De dienst mobiliteit voerde op verschillende tijdstippen tellingen uit op de centrale winkelas. Uit deze telling blijkt dat er zowel op de Markt, Baron Van Eetveldeplein als op het Laar (ter hoogte van Hema en op het pleintje aan de groene pomp) een groot tekort is aan fietsenstallingen. “In de buurt van deze locaties plaatsen we de komende maanden een fietsenstalling.”