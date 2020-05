Park Moldersbok schittert weer als vanouds Jef Van Nooten

29 mei 2020

15u17 0 Mol Het Moldersbok in Mol ligt er weer keurig bij. Het gebruik van het park had de voorbije zeven jaar zijn sporen nagelaten, maar arbeiders van de gemeente gaven het Moldersbok een stevige opknapbeurt.

Het Moldersbok langs de Nete en de Molderdijk opende in 2013. Arbeiders van de gemeente hebben het park nu stevig onder handen genomen. “Wandelen, spelen, elkaar ontmoeten, op een bankje genieten van het zonnetje en de rust… worden in het Moldersbok verenigd met veel groen. Maar wind, regen en het gebruik ervan eisten hun tol: zo was het houten vlechtwerk waarmee de huisjes zijn opgebouwd en het gras waarmee het bedekt is, dringend aan vervanging toe”, zegt schepen voor Groen Frederik Loy.

Wilgentakken

De voorbije weken werd het houten vlechtwerk vervangen door nieuwe wilgentakken. Kaal gereden stukken gras werden aangevuld met teelaarde en weer ingezaaid. “Op de huisjes werden ook kokosmatten aangebracht die erosie moeten tegengaan”, aldus nog Frederik Loy. “Rondom de huisjes werden houten paaltjes geplaatst om fietsen te weren en bij de huisjes werden de verlichtingsarmaturen verwijderd.”

In het najaar worden rondom de huisjes nog winterharde kruiden aangeplant.