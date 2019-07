Oververhitte droogkast vat vuur: woning voorlopig onbewoonbaar Wouter Demuynck

05 juli 2019

17u09 0

In een woning op Bruggeske in Mol is vrijdag rond 10.30 uur brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een ruimte waar een wasmachine en droogkast stonden opgesteld en werd veroorzaakt door oververhitting van de droogkast.

De brand was snel onder controle en bleef beperkt tot de berging, maar ook het woongedeelte liep wat rookschade op. Daardoor is de woonst voorlopig onbewoonbaar. De bewoners zoeken tijdelijk zelf elders onderdak. Er vielen geen gewonden.