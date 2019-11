Oudste inwoner (102) van Mol overleden Jef Van Nooten

28 november 2019

08u09 0 Mol De gemeente Mol is in rouw na het overlijden van haar oudste inwoner. Jef Geubbelmans is op 102-jarige leeftijd overleden.

Jef Geubbelmans werd geboren op 28 februari 1917. “Sinds november vorig jaar was hij de oudste inwoner van onze gemeente. Dankzij de hulp van zijn familie woonde Jef samen met zijn trouwe viervoeter Mirza nog thuis. Jef werd 102 en is op 23 november thuis in familiekring zachtjes ingeslapen. We wensen de familie ons oprecht medeleven”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “De fakkel van oudste inwoner wordt nu overgenomen door een dame die op 26 augustus 1918 in Overrepen geboren werd en die sinds 1968 in onze gemeente woont. Zij is op dit moment 101 jaar.”