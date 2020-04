Oude zomerhit ‘Ticket naar de zon’ krijgt derde leven: “Hopen op zomer zonder lockdown” Sander Bral

17 april 2020

14u01 20 Mol “Ticket naar de zon, om bij jou te zijn!” De zomerhit van Superdiesel uit 2003 doet wellicht wel een belletje rinkelen. Cis Wellens (22) uit Mol liet de remix uit 2013 van de bekende Noorse deejay Prins Thomas op vinyl persen en de plaat is alweer een nieuw leven begonnen met speeltijd op Radio 1 en Studio Brussel. “Het nummer was nooit zo hedendaags, want iedereen hoopt op een ticket naar de zon. Zónder lockdown.”

Even terug naar 2003. Het was de Belgische electro-rockband Yum die als grap onder de noemer Superdiesel het lied ‘Ticket naar de zon’ uitbracht. Wat Yum niet had verwacht, was dat de grap viraal ging en het een grote radiohit werd in België en Nederland. Superdiesel bracht daarop een volledig album uit met ‘Ticket naar de zon’ als visitekaartje.

Bij de tiende verjaardag van het lied richtte de Antwerpse evenementenhal Petrol een zomer pop-up club op. Ter ere van het jubileum van het lied werd de club tot ‘Superdiesel’ gedoopt. Superdiesel, bij Petrol, heeft u ‘m? Het lied werd naar bekende deejays gestuurd om ter promotie van de opening een remix te maken. De bekende Noorse deejay Prins Thomas reageerde enthousiast en zijn remix werd een echte cultplaat in het dj-wereldje. Een eerste heropleving van het lied.

Vinyl

En vandaag heeft ‘Ticket naar de zon’ zelfs haar derde adem gevonden. Cis ‘DJ Cisco FM’ Wellens (22) uit Mol richtte voor zijn afstudeerproject muziekmanagement aan PXL Hogeschool een eigen label ‘Delightful Sounds To Boogie’ op en liet de remix voor het eerst op vinyl persen.

Afstudeerproject

“We hebben het nummer herontdekt toen Todd Terje, die andere Noorse disco-god en vriend van Prins Thomas, zijn set op Pukkelpop ermee afsloot”, herbeleeft Cis. “Als deejay wilde ik het in mijn sets draaien maar ik kwam tot de conclusie dat de remix nooit officieel was uitgebracht, ondanks de grote vraag ernaar. Als afstudeerproject ging ik aan de slag om het nummer zelf uit te brengen. De rechten via Superdiesel zitten bij V2 Records, waarmee ik een deal heb gesloten. Prins Thomas zelf? Die was al tevreden met een kopie van de plaat”, lacht Cis.

Ter promotie stuurde Cis het resultaat naar Jeroen Delodder (Studio Brussel), Philip De Liser (Petrol) en Sven Mes (From Italo To Disco, Bagger), het trio achter de pop-up zomerclub bij Petrol in 2013. “Ze zijn enorm enthousiast”, zegt Cis. “Jeroen heeft het nummer in de platenbakken van Studio Brussel gestopt en Sven heeft er zelfs een videoclip voor gemaakt.”

Red de zomer

“Bangelijke schijf”, benadrukt Sven Mes. “En de heropleving werkt opníeuw want de remix is recent gesignaleerd in de koffers van bekende deejays in binnen- en buitenland. Als grote fan van oude footage heb ik beelden uit de jaren negentig verzameld om een clipje te maken voor het nummer. Vol nostalgische beelden van mensen die op reis gaan naar de zon. Het ‘ticket naar de zon’ is in deze tijden letterlijker te nemen dan ooit. Als we deze zomer nog ten volle van de zon willen genieten moeten we ironisch gezien zo veel mogelijk in ons kot blijven. Hopelijk vinden de mensen een beetje steun in deze cultplaat.”

