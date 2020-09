Oude kerk omgevormd tot feestzaal: “Gemeenschapshuis moet Donk nieuw leven inblazen” Jef Van Nooten

28 september 2020

11u56 0 Mol De inwoners van het Molse gehucht Donk hebben er een nieuwe ontmoetingsplaats bij. De voormalige dorpskerk werd omgevormd tot een gemeenschapshuis. De vzw die het uitbaat, zal ook verscheidene initiatieven nemen om het gemeenschapsleven in Donk een nieuwe boost te geven.

In 2010 sloot het schooltje in Donk de deuren. De sluiting was nefast voor het gemeenschapsgevoel in het Molse gehucht, maar het nieuwe gemeenschapshuis dat vzw Den Donk nu geopend heeft in de voormalige dorpskerk moet daar terug verandering in brengen. “Door het verdwijnen van de school en de kerk in Donk miste het gehucht een ‘thuisgevoel’. Daarom sloegen inwoners en het gemeentebestuur de handen in elkaar om het gehucht weer nieuw leven in te blazen”, vertelt schepen voor Dorpsontwikkeling Lieve Heurckmans. “De voormalige parochiekerk in Donk krijgt dankzij de verbouwing naar een gemeenschapshuis een nieuwe toekomst. Het gemeenschapshuis vormt vanaf nu de thuisbasis voor alle Donkse verenigingen, zowel voor hun reguliere activiteiten als voor uitzonderlijke events.”

200 personen

Aan de opening van het gemeenschapshuis ging meer dan een jaar aan verbouwingswerken vooraf. “Het gemeenschapshuis beschikt zowel over een grote polyvalente (feest)zaal voor maximum 200 personen als een kleinere vergaderruimte voor maximaal 30 personen. Beide ruimtes bieden enorm veel mogelijkheden”, vertelt Jef Van Hecken van vzw Den Donk. “Het geeft lokale Donkse verenigingen een uitvalsbasis en nieuwe kansen. Het biedt inwoners opnieuw een ontmoetingsplaats. Een plek om te feesten, dansen, vergaderen, samen te komen, …”

Privéfeest

Het gemeenschapshuis kan niet alleen gebruikt worden door bestaande verenigingen en organisaties. Ook een privéfeest is er mogelijk. “De prachtige infrastructuur staat ook open voor alle nieuwe sociale en culturele initiatieven. Op dat vlak lopen de eerste vragen al binnen. Ook particuliere of commerciële feesten kunnen perfect. Deze inkomsten houden de huur- en gebruikstarieven laag voor de Donkse verenigingen.”

Engageren

Het beheer van het nieuwe gemeenschapshuis ligt in handen van de pas opgerichte vzw Den Donk. Op de stichtingsvergadering daagden meer dan 20 personen op. “Zowel jongere als oudere inwoners van Donk willen zich ten volle engageren. Naast de uitbating van de zaal zal de vzw ook eigen initiatieven en projecten ontwikkelen om het gemeenschapsleven in Donk te bevorderen”, klink het.

Parochiezaal

De opening van het nieuwe gemeenschapshuis betekent meteen ook het definitieve einde voor de nabijgelegen oude parochiezaal. “Sinds het uitbreken van de coronacrisis werd deze in de praktijk al niet meer gebruikt. De opening van het nieuwe gemeenschapshuis maakt de weg vrij voor de Molse Bouwmaatschappij. Als nieuwe eigenaar van deze site kunnen zij nu de plannen voor de realisatie van sociale huisvesting verder realiseren”, besluit schepen Lieve Heurckmans.

Dorpslplein

Het gemeentebestuur en vzw Den Donk bekijken nog hoe ze de komende jaren de omgeving voor het gemeenschapshuis kunnen inrichten tot gezellig dorpsplein.