Otters & Flamingo’s opent fysieke winkel: “Tweedehandskleding hoeft niet duf te zijn” Jef Van Nooten

17 oktober 2019

16u53 0 Mol In het centrum van Mol is vorige maand ‘Otters & Flamingo’s’ geopend, een winkel in tweedehandse kinderkleding. Nathalie Wouters verkocht de kledij voorheen via een webshop, maar waagt nu ook haar kans in een fysieke winkel. “De winkel is fris en kleurrijk. Om af te geraken van het duffe imago dat tweedehandse kleding nog heeft bij veel mensen”, zegt Nathalie.

Zijn de kleren van je kinderen te klein, maar nog te goed om weg te gooien? Dan kan je terecht bij Otters en Flamingo’s. Nathalie Wouters uit Olmen (Balen) koopt en verkoopt tweedehandse kinderkleding. De voorbije jaren deed ze dat vooral via een webshop. Een paar keer probeerde ze het concept uit in een pop-upwinkel. Nu heeft ze definitief de stap gezet naar een fysieke winkel. Nathalie opende ‘Otters en Flamingo’s’ in de Kloosterstraat 9 in Mol. Met haar winkel is ze meteen de nieuwe laureaat van ‘Probeer een Winkel’, waardoor ze één jaar lang maandelijks de helft van de huurprijs terugbetaald krijgt door de gemeente Mol.

Publiek uit heel België

“In 2006 hebben we hier in Mol een pop-up gehad met hetzelfde concept. Daarna verliep alles via een webshop, maar ik wil die webshop voortaan combineren met een bakstenen winkel”, vertelt Nathalie Wouters. “Al wat hier in de winkel hangt, staat ook online op de webshop. Op die manier behoud ik een publiek uit heel België.”

Niet alleen wie tweedehandse kinderkleding wil kopen, kan terecht bij Otters en Flamingo’s. Ook wie zelf kleren in de aanbieding heeft, kan bij Nathalie terecht. “Mensen kunnen hun kinderkleding via mij verkopen. Of dat lukt, kunnen ze via de website volgen met een eigen account”, verduidelijkt Nathalie. “Als een kledingstuk verkocht geraakt, krijgen ze 30%. Kledij die na 1 jaar nog niet verkocht is, gaat naar goede doelen. De meeste van die kleren worden geschonken aan ‘Ons Huis’ uit Mol, maar de voorbije jaren (met de webshop, red.) is er via een vriend van mij ook al een paar keer kledij naar een weeshuis in Oeganda gegaan.”

Topmerken

Let wel: Otters & Flamingo’s richt zich op bepaalde topmerken. Op de website van de winkel staat een lijst van merken die welkom zijn. Wanneer iemand andere merken of kleren verzendt die beschadigd zijn, komen die niet in aanmerking voor verkoop via Otters & Flamingo’s. Deze kleren die rechtstreeks aan de goede doelen geschonken. “De selectie gebeurt heel streng. Dat is ook nodig, want de aanvoer is heel groot”, zegt Nathalie Wouters.

Nathalie probeerde haar winkel zo fris, kleurrijk en gezellig mogelijk in te richten. “Om weg te geraken van het duffe imago dat tweedehandskleding nog heeft bij veel mensen. Een onterecht imago, want Otters & Flamingo’s kan gerust naast een gewone kinderkledingwinkel staan. Behalve de tweedehandse kinderkleding verkoop ik trouwens ook accessoires zoals mutsen en haarspelden die ik wel nieuw aankoop.”

Wie meer wil weten over de werkwijze of het aanbod van Otters & Flamingo’s kan terecht op www.ottersenflamingos.be.