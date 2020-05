Oplegger vat vuur door klapband Toon Verheijen

19 mei 2020

De brandweer van Mol was dinsdagavond al druk in de weer met het incident op de E34 , maar werd ook nog eens opgeroepen voor een brand op de Zuiderring. Een vrachtwagen had er een klapband gekregen waardoor de achteras van de oplegger was beginnen branden. De schade bleef uiteindelijk beperkt tot de oplegger. De machine om putboringen te doen, bleef gevrijwaard.