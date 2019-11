Opgepakte inbrekers moeten enkelband inruilen voor cel Jef Van Nooten

15 november 2019

14u36 0 Mol De inbrekers die vorige zondag werden opgepakt na een inbraak in Mol vliegen achter de tralies. De raadkamer besliste dat ze hun enkelband moeten ruilen tegen een verblijf in de gevangenis.

De twee mannen uit Mol, 28 en 33 jaar, worden verdacht van een inbraak in een bedrijf aan de Emiel Becqaertlaan in Mol. Bij de inbraak werden heel wat vernielingen aangericht in de showroom en in het magazijn van het bedrijf. Er werd bijvoorbeeld een vorkheftruck uit het magazijn gebruikt en werd een brandblusser leeggespoten. De dieven hadden het gemunt op diverse spullen. Het gaat onder andere om computerschermen, laptops, schilderijen, jassen, een wandklok en bestek.

De onderzoeksrechter had eerder deze week beslist om het tweetal aan te houden via elektronisch toezicht. Ze zouden hun voorhechtenis dan thuis kunnen uitzitten, maar de raadkamer in Turnhout heeft nu beslist dat ze toch naar de gevangenis moeten.