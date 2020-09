Openluchtzwembad Mol dit weekend open Toon Verheijen

10 september 2020

16u07 5 Mol Het wordt dit weekend weer lekker warm en daarom hebben ze bij Vita Den Uyt beslist om dit weekend uitzonderlijk de openluchtzwembaden open te zwieren tussen 12 en 20 uur. Vooraf reserveren is niet nodig. Je koopt je combiticket voor het binnen- en buitenzwembad aan de kassa. Op www.vita-denuyt.be vind je een kleurcode over de drukte op elk moment.

Koop je een individueel ticket, dan betaal je volgend weekend het combitarief waarbij je gebruik kan maken van zowel het binnen- als buitenzwembad. Dit combiticket ligt 1 euro hoger dan het binnentarief. Concreet betekent dat 5 euro voor een volwassene (6 euro voor een niet-inwoner van Mol) en 4,5 euro voor een kind/senior/mindervalide (5,5 euro voor niet-inwoner).

De maximumcapaciteit van het zwembad wordt tijdens het komende weekend gemonitord aan de kassa. Daarnaast is een mondmasker is verplicht bij alle verplaatsingen in het binnen- en buitenzwembad. De lockers zijn niet beschikbaar.Je trekt je zwemkledij thuis aan. Na het zwemmen kan je gebruik maken van een individueel kleedhokje binnen. Buiten zijn de kleedkamers afgesloten.