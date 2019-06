Opening openluchtzwembaden Den Uyt vertraagd: speeltoestel niet geleverd en grasmatten hebben het niet overleefd Toon Verheijen

06 juni 2019

16u45 4 Mol De heropening van het vernieuwde openluchtzwembad Den Uyt wordt met minstens een week uitgesteld. Het slechte weer, de vertraagde levering van een speeltoesten en problemen met de groenaanleg liggen aan de basis van de vertraging.

Na meer dan een jaar werken was zaterdag 8 juni om 10 uur vastgelegd als plechtige opening van de vernieuwde openluchtzwembaden van Den Uyt, maar die datum moet dus noodgedwongen verzet worden. “Een van de blikvangers van het openluchtgedeelte was een soort van waterspeeltuin in de vorm van een spraypark”, zegt centrummanager Wouter Bongaers. “We kregen echter te horen dat het grootste onderdeel nog niet geleverd en dus ook niet geplaatst kan worden. Daarnaast is er ook nog een probleem met de grasmatten die we hebben aangelegd op de taluds. Nochtans hebben we de grasmatten rijkelijk besproeid, maar ze hebben het helaas niet overleefd.”

Er wordt nu gezocht naar een nieuwe datum. “De weersvoorspellingen voor dit weekend waren ook niet zo denderend en daarom hebben we beslist om eerst de problemen aan te pakken. We proberen de opening nu met slechts een week op te schuiven, maar we kunnen dat niet 100 procent garanderen.”