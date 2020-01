Openbaar onderzoek naar heraanleg Onze-Lieve-Vrouwstraat: “Wegbreedte van 4,5 meter” Jef Van Nooten

20 januari 2020

12u52 2 Mol In Mol start vrijdag een openbaar onderzoek rond de heraanleg van de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Gompel. De gemeente heeft de bewoners betrokken bij de plannen voor de heraanleg. Dat leidde tot een zeker draagvlak over de plannen, maar er heerst toch nog altijd verdeeldheid in de straat.

Het gemeentebestuur van Mol zat in 2017 en 2018 al samen met bewoners van de straat om de heraanleg van de Onze-Lieve-Vrouwstraat te bespreken. “Aan het einde van het participatietraject stelden we vast dat bij de bewoners van de Onze-Lieve-Vrouwstraat voldoende draagvlak bestaat voor het compromisvoorstel. Om dit draagvlak te meten, organiseerden we een enquête in de volledige straat. De resultaten van deze enquête communiceerden we in september 2018 naar alle inwoners”, zegt schepen van Openbare Werken Andreas Verbeke.

“Ondanks het vastgestelde draagvlak beseffen we dat er nog verdeeldheid leeft in de straat. Als verantwoordelijke voor de veiligheid van het openbaar domein heeft het gemeentebestuur evenwel de moeilijke opdracht om de finale knoop door te hakken.”

Het compromisontwerp verzoent volgens de gemeente hetgeen technisch haalbaar is met de verschillende wensen en zienswijzen van de bewoners omtrent een groene inrichting van de berm, breedte van de weg en publieke parkeermogelijkheden.

Bijzonder smal

In het compromisvoorstel dat nu voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is de weg 4,5 meter breed. “Dat is nog bijzonder smal, maar het biedt wel de mogelijkheid aan voertuigen om elkaar veilig te kruisen”, aldus nog schepen Verbeke. “Het voorstel bevat ook een voetpad vanaf de Pastoor Vaesstraat tot de Vlierstraat aan de kant van de parochiezaal. Op deze berm voorzien we een lagere beplanting tussen het voetpad en de weg, in plaats van een haag.”

Parkeerstrook

Op de berm aan de andere kant van de weg komen bomen én een parkeerstrook. “We behouden vijftien bomen die niet boven de twee hoofdrioolbuizen staan én planten nieuwe bomen langs één kant van de straat. Je mag dus niet parkeren op de weg”, vervolgt Andreas Verbeke. “We verschuiven de weg zodat de bomen die behouden blijven en de toekomstige nieuwe bomen niet boven de twee hoofdrioleringen en de huisaansluitingen staan. Dit is noodzakelijk voor de lange levensduur en de goede werking van de riolering. We vernieuwen alle huisaansluitingen van de riolering en we voeren plaatselijke herstellingswerken uit aan de riolering. De hoofdriolering bevindt zich nog in een goede staat.”

Het openbaar onderzoek loopt van 24 januari tot en met 22 februari.