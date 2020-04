Openbaar onderzoek naar fietspad langs Ezaart Jef Van Nooten

28 april 2020

13u10 1 Mol Langs Ezaart (N103) in Mol zijn er plannen om een vrij liggend fietspad aan te leggen tussen Slagmolenstraat en Weverstraat. In de maand mei loopt er een openbaar onderzoek naar de omgevingsvergunning.

Het openbaar onderzoek naar de aanleg van het fietspad langs Ezaart loopt van 1 mei tot en met 30 mei. Door de coronamaatregelen omtrent de sociale afstand kan het dossier vanaf 1 mei enkel digitaal geraadpleegd worden via www.omgevingsloket.be. Eventuele bezwaren of opmerkingen over de vergunningsaanvraag kunnen worden ingediend bij het schepencollege, voor het einde van het openbaar onderzoek.