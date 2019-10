Open Vld+ vreest verdwijnen van kruispunt Ring-Ginderbuiten: “Te veel verkeer voor Toemaathoek” Jef Van Nooten

13u30 2 Mol Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) overweegt om in Mol het kruispunt van de Ring met de straat Ginderbuiten af te schaffen. Het zou dan niet langer mogelijk zijn om daar de N71 te verlaten of op te rijden. “De Toemaathoek zal dan te veel verkeer moeten slikken”, vreest Open Vld+.

Oppositieraadslid Hans Schoofs (Open Vld+) bracht de kwestie maandagavond op de gemeenteraad, nadat zijn partij vernomen heeft dat AWV overweegt om de op- en afrijmogelijkheid aan het kruispunt Ginderbuiten-Ring af te schaffen.

Woonstraat

Het is nog niet zeker dat het zover zal komen, want de plannen moeten nog onderzocht worden. Oppositiepartij Open Vld+ toont zich alvast sterke tegenstander van het idee. De partij maakt zich zorgen over de gevolgen van het afsluiten van het kruispunt. “Het sluiten van deze op- en afrit heeft als onmiddellijk gevolg dat al het verkeer dat nu via Ginderbuiten van en naar de N71 (Molse Ring) rijdt nog als enig alternatief over de Toemaathoek naar de N71 kan rijden”, zegt Hans Schoofs. “De Toemaathoek is nota bene een woonstraat die nu reeds kreunt onder het drukke verkeer. In het recente verleden was er reeds heel wat ergernis bij de lokale gemeenschap en de schoolgemeenschap omwille van de drukte op de Toemaathoek die tussen de lokale kinderopvang én de basisschool loopt. Bijkomend verkeer op Toemaathoek zal de onveiligheid alleen maar verhogen.”