Open Vld+ uit kritiek op afsluiten delen Postelse bossen: “Dat in een tijd dat we net meer moeten genieten van de natuur” Toon Verheijen

02 juli 2020

18u16 0 Mol Hans Schoofs (Open Vld+ Mol) stelt zich ernstige vragen bij het volgens hem plotse afsluiten van delen van de Postelse bossen door het Agentschap Natuur en Bos. Hij krijgt daarbij steun van Vlaams parlmentslid Tom Ongena uit Sint-Katelijne Waver die het probleem aankaartte bij minister Zuhal Demir (N-VA). “In deze tijden wordt er net gepleit voor meer recreatiemogelijkheden in open lucht,” zegt Ongena. “Het afsluiten van een aanzienlijk deel bosgebied voor recreanten past niet in deze visie.”

Het Agentschap Natuur en Bos plaatste enkele maanden geleden slagbomen om duidelijk te maken dat wandelaars en andere recreanten niet meteen weer welkom waren in een deel van de Postelse bossen. “Op de gemeenteraad eind mei stelden we het gemeentebestuur de vraag om dat deel van de bossen te heropenen”, zegt Hans Schoofs. “Volgens de gemeente is er echter een goedgekeurd beheersplan en dat plan zou een volledige afsluiting verantwoorden van de bossen die vroeger in het bezit waren van de Koninklijke Schenking.”

Minister

Nu blijkt echter dat het beheersplan nog niet is goedgekeurd. “Hoewel er dus geen goedgekeurd plan is werden de verbodsborden en slagbomen toch reeds geplaatst door het Agentschap en daar stellen we ons vragen bij”, klinkt het. “Het kan niet de bedoeling zijn dat men grote delen van bossen of natuurgebieden afsluit in tijden waarin specialisten pleiten voor net meer ruimte om aan recreatie te doen”, aldus Ongena. Lokaal vraagt men zich ook af of het beschermen van de wolf een van de redenen is om recreanten de toegang te ontzeggen tot het gebied. We hopen snel verduidelijking te krijgen van minister Demir en blijven de zaak opvolgen,” sluit Ongena af.