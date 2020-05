Ook Hemelrijck is volledig coronavrij: geen enkele bewoner in Mols woonzorgcentrum besmet Jef Van Nooten

05 mei 2020

13u49 6 Mol Drie op een rij voor de rusthuizen in Mol. Ook in woonzorgcentrum Hemelrijck is geen enkele bewoner besmet met het coronavirus.

Eerder bleek al dat zowel wzc Ten Hove als wzc Witte Meren coronavrij zijn. Intussen zijn ook de testresultaten gekend voor wzc Hemelrijck, het derde woonzorgcentrum in Mol. “Ook in woonzorgcentrum Hemelrijck in Heidehuizen is er geen enkele bewoner besmet met corona. Dit blijkt uit de preventieve testen die enkele dagen gelden van elke bewoner werden afgenomen”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Prestatie

Ook bij de medewerkers is er in Hemelrijck geen enkele besmetting. “Nu ook alle resultaten van Hemelrijck gekend zijn, weten we met zekerheid dat geen enkele bewoner van de drie woonzorgcentra in onze gemeente op dit moment getroffen is door het coronavirus. Een schitterende prestatie van alle betrokken medewerkers van de drie woonzorgcentra.”