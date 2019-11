Exclusief voor abonnees Onze tips voor het weekend van 15 tot 17 november: Moose Bar, jaarmarkt en mountainbiken AMK

14 november 2019

HERENTALS - Moose Bar opent deuren

Gezellige houten skihutten, vrolijke après-skimuziek en halve liters bier? Daarvoor moet je vanaf dit weekend in de Moose Bar in Herentals zijn. Vanaf 14 november opent aan de industriezone van Herentals (Toekomstlaan 21) een eerste Kempens exemplaar van de pop-upwinterbar. De Hasseltse club Versuz startte in 2015 met het concept Moose Bar, en de bars worden dit jaar uitgebreid naar Aalst en Herentals, nadat eerder ook al Mechelen, Antwerpen en Hasselt van de partij waren. De hele winter lang komen dj’s, maar ook schlager- en ambiancezangers als Sam Gooris, De Romeo’s en Rene Karts langs voor liveoptredens. De Herentalse Moose Bar is telkens van donderdag tot zaterdag vanaf 19 uur geopend.

