Onveilig zebrapad in Sluis na decennia weg gehaald Jef Van Nooten

10 juni 2020

09u38 0 Mol In de dorpskern van Sluis in Mol is een onveilig zebrapad weg gehaald. Het zebrapad lag er al tientallen jaren. Het werd aangelegd voordat de strikte regels voor veilige zebrapaden werden ingevoerd.

Het zebrapad aan het kruispunt van Sluis met de Brandstraat werd door verkeersexperts bestempeld als een schoolvoorbeeld van een onveilig zebrapad. “Het zebrapad lag er meerdere decennia, nog voor de strikte verkeersregels voor de aanleg van zebrapaden werden ingevoerd”, zegt schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke.

Onveilige erfenis

De verkeersdienst van Mol besliste deze onveilige erfenis recht te zetten en het zebrapad weg te halen. “Want een zebrapad biedt extra veiligheid aan overstekende voetgangers als het voldoet aan een aantal randvoorwaarden. Maar als dit niet het geval is, leidt het zebrapad zelfs mogelijk tot extra onveiligheid.”

Geen voorrang

Het zebrapad was om verschillende redenen onveilig. Zo lag het zebrapad in het verlengde van een fietspad. “Fietsers uit de Brandstraat kregen hierdoor foutief de indruk dat ze voorrang kregen op het autoverkeer om al fietsend de straat over te steken. Dit is niet het geval, met een risico op misverstanden bij chauffeurs die de overstekende fietser - terecht - geen voorrang verlenen”, verduidelijkt Andreas Verbeke. “Er ligt ook geen voetpad aan beide kanten van de rijbaan. Aan de kant van de Brandstraat ligt er uitsluitend een fietspad. Wanneer voetgangers naar deze kant van de rijbaan oversteken, belanden ze in een onduidelijke situatie. Het is niet aangewezen om oversteekbewegingen op deze locatie te stimuleren.”

40 meter

Voetgangers kunnen voortaan 40 meter verderop richting de dorpskern oversteken. Daar ligt een zebrapad dat wel twee voetpaden met elkaar verbindt. “Het heeft geen zin om twee zebrapaden op zo’n korte afstand van elkaar te plaatsen. Dit verwachten automobilisten niet, wat extra risico’s oplevert voor overstekende voetgangers.”