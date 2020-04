Nog geen enkele coronabesmetting in wzc Ten Hove: “Extra maatregelen om dit zo te houden” Jef Van Nooten

09 april 2020

14u51 10 Mol Terwijl in veel andere rusthuizen het coronavirus lelijk huis houdt, heeft in woonzorgcentrum Ten Hove in Mol nog geen enkele bewoner of werknemer positief getest op corona. “Samen met onze medewerkers levert Ten Hove alle mogelijke inspanningen om dit zo te houden”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Voorlopig blijft woonzorgcentrum Ten Hove in Mol gespaard van coronabesmettingen. In een poging dit zo te houden, worden enkele extra maatregelen genomen. “Sinds donderdag 9 april dragen alle medewerkers van het woonzorgcentrum een chirurgisch mondmasker”, verduidelijkt burgemeester Wim Caeyers één van de maatregelen. “Die maskers dienen in de eerste plaats voor de bescherming van onze bewoners. Tot vorige week was het permanent dragen van een masker in woonzorgcentra nog niet toegestaan door de Vlaamse overheid. Een bijsturing van de richtlijnen laat dit wel toe, maar verplicht het niet. Wij hebben evenwel beslist om wel mondmaskers te dragen.”

Tijdelijke afdeling

Daarnaast zijn de gemeente en het woonzorgcentrum gestart met de nodige voorbereidingen om ‘cohortzorg’ te organiseren. “Dit betekent dat een eventueel positief geteste bewoner meteen verhuist naar een speciaal ingerichte tijdelijke afdeling”, legt Wim Caeyers uit. “Deze afdeling is fysiek volledig afgescheiden van het woonzorgcentrum. Zo vermijden we een verdere verspreiding van het virus in het woonzorgcentrum. We creëren deze tijdelijke kamers in het lokaal dienstencentrum. Medewerkers die op deze nieuwe afdeling werken, nemen geen taken meer op in de overige afdelingen van het woonzorgcentrum.”

Begrip

Om plaats te maken voor de cohortzorg wordt de hoofdingang van woonzorgcentrum Ten Hove verplaatst. Hierdoor moeten ook een aantal diensten verhuizen naar het Sociaal Huis. Ook het oplaadpunt voor de budgetmeter verhuist naar de inkom van de Werkwinkel.

“Alle aanpassingen staan in het teken van de veiligheid en gezondheid van onze bewoners”, besluit burgemeester Wim Caeyers. “We danken alle familieleden voor het begrip en vertrouwen in ons woonzorgcentrum. Ook in deze moeilijke tijden zijn onze medewerkers uiterst gemotiveerd en vastberaden om hun dierbaar familielid in alle veiligheid te verzorgen.”