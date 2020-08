Niks dan lof voor coronaveilige Grabbelpas Jef Van Nooten

27 augustus 2020

10u57 1 Mol De gemeente Mol blikt tevreden terug op het Grabbelpasprogramma deze zomervakantie. Door corona werd het programma op het laatst nog aangepast. “De vele fijne reacties van ouders zijn een pluim op de hoed van de monitoren en de organisatoren”, zegt schepen voor Jeugd Hans De Groof.

Om Grabbelpas coronaproof te kunnen organiseren, werkte de jeugddienst met themaweken waaraan men per halve dag of hele dag kon deelnemen. De sportdienst organiseerde sportdagen en –kampen. “In totaal telden we 88 verschillende activiteiten, goed voor 3.615 beschikbare plaatsen”, zegt schepen Hans De Groof. “Bij het sportprogramma waren het vooral de kleuters en de lagere schoolkinderen die zich van hun sportieve kant lieten zien. De tieners bleven hier in de minderheid. De activiteiten georganiseerd door de jeugddienst lokte naast kleuters ook heel wat tieners. Echt knap om te zien hoe tieners hun weg weer vonden naar de jeugddienst.”

Pluim

Het enthousiasme bij de monitoren werkte aanstekelijk. Dit resulteerde in veel blije gezichten en tal van mailtjes waar ouders aangaven dat hun kinderen ontzettend genoten van de activiteiten. “De vele fijne reacties van ouders zijn een pluim op de hoed van de monitoren en de organisatoren. Dankjewel aan iedereen die z’n steentje bijdroeg om er voor al deze kinderen een knotsgekke zomer van te maken.”