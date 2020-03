Nieuwe woonwijk èn publiek park achter station: blikvanger is woontoren van 12 verdiepingen Jef Van Nooten

03 maart 2020

14u22 0 Mol De stationsomgeving in Mol zal er over enkele jaren helemaal anders uit zien. Aan Keirlandse Zillen wordt een project uitgewerkt met 350 woningen èn een publiek park van 1 hectare. Blikvanger van de nieuwe wijk: een woontoren van 12 verdiepingen. “Dit wordt het hoogste gebouw in Mol”, klinkt het.

De site langs de Keirlandse Zillen achter het station in Mol was vroeger een tegelfabriek. In de jaren ’70 verdween de fabriek en raakte de site in verval. Op dit moment is in de centrale hal nog een indoorkarting gevestigd. De rest van de meer dan 3,4 hectare grond bevat vooral bouwvallige en ongebruikte constructies. “De afgelopen twintig jaar kwamen projectontwikkelaars met verschillende toekomstplannen voor de dag. Maar deze boden weinig tot geen meerwaarde voor de buurt én de stationsomgeving”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Handelaars

De vorige plannen die projectontwikkelaars indienden bevatten telkens een mix van wonen en winkelen. Zo was in het laatste plan nog 8.400 vierkante meter winkelruimte voorzien. Daar wilde het gemeentebestuur niet van weten om de handelaars in het centrum te beschermen en omwille van de mobiliteit.

Intussen is er wel een plan uitgewerkt dat voldoet aan de krijtlijnen die het gemeentebestuur in gedachten had voor de site. Vastgoedontwikkelaar en eigenaar CORES Development uit Antwerpen zal de site Keirlandse Zillen omvormen naar een woonproject mét publiek park van meer dan 1 hectare. “Het woonproject omvat zo’n 350 appartementen, aan weerszijden van het park”, zegt Thomas De Jong van CORES. “Eén derde van het terrein wordt een publiek park voor iedereen. Maar om zo veel groenruimte te behouden, moeten we de hoogte in. Het hoofdgebouw zal dus maar liefst twaalf verdiepingen hebben. Dat wordt daarmee het hoogste gebouw van Mol.”

De ontwikkelaar verwacht weinig protest tegen deze immense woontoren. “Er stelt zich eigenlijk geen probleem omdat we in de stationsomgeving zitten. We gaan geen buren in de schaduw zetten met deze woontoren.”

Nieuw gehucht

Het gemeentebestuur van Mol is blij dat de site Keirlandse Zillen eindelijk een metamorfose kan ondergaan. “We zijn verheugd dat de site een nieuwe look zal krijgen. Het gaat om een heel groot project. Het zal bijna een heel nieuw gehucht worden in Mol”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Andreas Verbeke.

De nieuwe woonwijk zal zowel kleine appartementen als grotere gezinswoningen bevatten. Er wordt ook gestreefd naar appartementen in verschillende prijsklassen, variërend van betaalbare appartementen tot het luxesegment. Ontwikkelaar CORES is rotsvast overtuigd dat het nieuwe woonproject snel ingevuld zal worden. “De locatie is, dankzij de optimale bereikbaarheid nabij het station, uiterst geschikt om de groeiende vraag naar woningen in Mol op te vangen. Want de cijfers spreken voor zich: de gemeente Mol groeit jaar na jaar met gemiddeld zo’n 300 nieuwe inwoners”, zegt projectleider Mieke Rens.

Speelplek

In het publieke park zal volgens de gemeente elke leeftijdsgroep zijn gading vinden. “Er komt een speelplek voor de allerkleinsten, ravotgelegenheid voor kinderen, een outdoor fitness en een petanqueplein. CORES Development staat integraal in voor de aanleg van het park en draagt het kosteloos over aan het gemeentebestuur”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

De ontwikkelaar wil nog dit voorjaar een bouwvergunning aanvragen zodat de bouwwerken volgend jaar kunnen starten. Het hele project wordt verspreid over een zestal jaar. De indoorkarting zal op termijn moeten verdwijnen voor het project.