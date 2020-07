Nieuwe voetpaden voor verscheidene centrumstraten Jef Van Nooten

27 juli 2020

15u25 3 Mol In het centrum van Mol start een aannemer binnenkort met de heraanleg van de voetpaden in enkele straten. Het einde van de werken is voorzien op 31 oktober.

De aannemer start op maandag 3 augustus. “In de eerste fase komen de St.-Jan Berchmansstraat, Guldensporenlaan en 11 Julilaan aan bod”, zegt schepen van Openbare Werken Andreas Verbeke. “Als alles loopt zoals gepland, zijn deze werken voor 1 september afgerond zodat de school geen hinder ondervindt.”

Opritten

In de tweede fase is de Bossestraat aan de beurt. Het einde van deze werken is voorzien op 31 oktober. “De voetpaden aan beide straatkanten - inclusief het openbare gedeelte van de opritten - worden vervangen. Voor auto’s blijft een doorgang altijd mogelijk, al dan niet in de vorm van beurtelings verkeer.”