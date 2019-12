Nieuwe toekomst voor Casino Gompel: “Hotel, feestzaal en brasserie. Net als vroeger” Jef Van Nooten

19 december 2019

14u09 0 Mol Het Casino in Gompel heeft opnieuw een toekomst. Na 19 jaar leegstand heeft het beschermde gebouw een nieuwe eigenaar. Die wil het pand volledig renoveren en er opnieuw een hotel, brasserie en feestzaal in onder brengen. “Over drie jaar openen we het café en de feestzaal, twee jaar later het hotel”, zegt Lawrence De Belder.

Het Casino in Gompel – een beschermd gebouw in art deco-stijl – werd in 1925 gebouwd als fabriekshotel en cultureel evenementencenter voor de 4.000 werknemers van de nabije glasfabriek. De laatste bestemming van het Casino was een discotheek, maar die sloot 19 jaar geleden de deuren. Sindsdien staat het pand leeg en te verkommeren. Maar daar komt nu verandering in. Lawrence De Belder heeft het gebouw aangekocht en heeft er op korte termijn grootse plannen mee. “Toen ik hier voorbij kwam gereden, was ik meteen verkocht. De sfeer van het gebouw sprak mij enorm aan. Als je voorbij de rommel kijkt, zie je hoe prachtig dit gebouw is”, vertelt eigenaar Lawrence De Belder. “Ik wil er terug het Casino van vroeger van maken. Met hotel, feestzaal en brasserie, net zoals het vroeger was.”

Het gemeentebestuur van Mol is verheugd dat het gebouw in ere zal hersteld worden. “Het is jammer dat zo’n mooi gebouw zo lang leeg heeft gestaan. We zullen in overleg met de buurt alle ondersteuning geven die nodig is om dit gebouw terug te doen opleven”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “In 2025 bestaat het Casino honderd jaar. Het zou mooi zijn als het tegen dan in zijn grandeur hersteld is.”

Twaalf kamers

En dat is alleszins de bedoeling van de nieuwe eigenaar. De plannen zijn al uitgetekend en de eerste stellingen staan al in het gebouw. Over 2,5 à 3 jaar wil hij de brasserie en de feestzaal openen. Twee jaar later moet het hotel klaar zijn. “Het hotel krijgt twaalf kamers, zes op elke verdieping. Het worden ruime kamers, veel groter dan de kleine hotelkamertjes die hier vroeger waren”, zegt De Belder.

Om het gebouw in ere te herstellen, moet het eerst volledig gestript worden. Daarna volgt de restauratie waarbij zoveel mogelijk naar de oorspronkelijke staat wordt gestreefd. Zo wordt bijvoorbeeld een historisch onderzoek uitgevoerd om na te gaan welke vloer er vroeger in de feestzaal lag. “Structureel bevindt het gebouw zich nog in een goede staat. Het is alleen jammer dat er de voorbije jaren zoveel inbrekers en krakers over de vloer zijn geweest. Er is veel koper en zink gestolen, en zelfs de houten trapleuning met een mooie sierkrul is afgezaagd. Om nieuwe inbraken te voorkomen, werd omheining geplaatst en zijn camera’s geïnstalleerd.”

Festival

In afwachting dat het Casino terug in gebruik kan worden genomen, wil Lawrence De Belder in juli 2020 alvast een festival met kraampjes, foodtrucks en muziek organiseren op het terrein naast het gebouw. “Mogelijk zal dan al een klein stukje van het gebouw klaar zijn zodat bezoekers kunnen zien hoe het zal worden.”