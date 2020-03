Nieuwe locatie en drive-in: De Buurderij in ander jasje tijdens coronacrisis Jef Van Nooten

10u50 2 Mol De Buurderij in Mol , de wekelijkse bijeenkomst voor het ophalen van bestellingen van lokale producenten, blijft haar werking ook tijdens de coronacrisis voort zetten. Het initiatief wordt tijdelijk wel in een ander jasje gestoken.

De Buurderij organiseerde elke donderdagavond een bijeenkomst op de speelplaats van de school Rozenberg. Mensen konden er hun bestellingen ophalen van lokale boeren. “Normaal is dit een gezellige bijeenkomst waar je ook de andere Buren ontmoet, een praatje kan doen en vragen kan stellen aan de Boeren. Sinds vorige week werd de Buurderij in een heel ander jasje gestoken met als focus social distancing”, zegt Lien Goossens van De Buurderij. “Omdat we de voorschriften van de overheid rond COVID-19 willen respecteren en toch de Mollenaar de kans willen geven om op een veilige manier gezonde en verse producten bij onze lokale producenten aan te kopen, lassen we een aantal maatregelen in.”

Nieuwe locatie

Zo wijzigt de locatie. De boeren staan nu tijdelijk op de parking van het sporthal 5-gebouw van de Rozenberg. “De Boeren komen al vroeger hun bestellingen afzetten, deze worden per klant gesorteerd door de vrijwilligers van De Buurderij en klaargezet per nummer. Wij werken met handschoenen en mondmasker. Wanneer Buren tussen 16.30 uur en 18.30 uur hun bestelling komen ophalen, worden ze gevraagd in vakken te wachten en aan te schuiven, om zo minimum 2 meter afstand tussen elk persoon te respecteren”, verduidelijkt Lien Goossens. “Mensen kunnen zelfs in de auto blijven zitten en via een Drive-in systeem hun bestelling ontvangen. De bestellingen van Buren die tot de risicogroep van COVID-19 behoren, kunnen aan huis geleverd worden of door een vriend of familielid worden opgehaald. Op advies van gemeente Mol werken we de komende weken ook met tijdslots, om piekmomenten te vermijden.”

Bestelling

Een bestelling voor donderdagavond moet telkens tel laatste dinsdagavond middernacht doorgegeven worden via www.boerenenburen.be, en doorklikken naar Mol.