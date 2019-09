Nieuwe kleuterschool in Achterbos tegen 2021 Jef Van Nooten

09 september 2019

09u52 0 Mol Het gemeentebestuur in Mol heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een nieuwe kleuterschool in Achterbos. De kleuterschool komt zo op dezelfde site als de lagere school. Bedoeling is in september 2021 te verhuizen.

Vrije Basisschool De Toren uit Achterbos had bij de gemeente plannen ingediend om een nieuwe kleuterschool te bouwen. Met de bouwplannen wil de school zowel de lagere school als de kleuterschool huisvesten op de bestaande schoolsite in de Jozef Calasanzstraat. Momenteel ligt de kleuterschool zo’n tweehonderd meter verderop. Het schepencollege heeft nu een omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw van de kleuterschool. “Volgens de ingediende plannen komt deze nieuwbouw met aanpalende speelplaats in de voormalige kloostertuin achter de pastorie.”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening André Verbeke. Het voormalige klooster zelf wordt door vzw KOM (Katholiek Onderwijs Mol) en KSOM (Katholiek Secundair Onderwijs Mol) gebruikt als administratieve zetel.”

De nieuwe kleuterschool telt vijf klaslokalen (waaronder een zorgklas), sanitair en een overleglokaal op het gelijkvloers. “De toegang tot de klassen zijn met elkaar verbonden via een speelstraat. De ingediende plannen voorzien naast de bouw van nieuwe kleuterklassen ook de realisatie van extra fietsenstallingen en autoparkeerplaatsen”, besluit Verbeke. “Voor de bestaande schoolgebouwen van de lagere school zijn in de plannen een nieuwe luifel en berging voorzien aan het gebouw waarin nu de turnzaal en een tweetal klassen gevestigd zijn.”

Als alles volgens plan verloopt, kan de nieuwe kleuterschool in september 2021 de eerste kleuters ontvangen. Aan de nieuwbouw hangt een prijskaartje van 1,6 miljoen euro. Zeventig procent daarvan wordt gesubsidieerd door de overheid.