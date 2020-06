Nieuwe in- en uitgang voor dinsdagmarkt Jef Van Nooten

07 juni 2020

21u39 0 Mol De De dinsdagmarkt in Mol krijgt vanaf dinsdag 9 juni een aangepaste in- en uitgang. “De in- en uitgang ter hoogte van de Sint-Pietersstraat wordt verplaatst naar de Schansstraat”, zegt schepen Lieve Heurckmans.

Het zal dinsdag 9 juni de derde keer zijn sinds de corona-uitbraak dat de dinsdagmarkt in Mol wordt georganiseerd. Na een evaluatie van de eerste twee edities, voert het gemeentebestuur een aanpassing door om de marktcirculatie volledig op punt te stellen. “Zo verplaatsen we de in- en uitgang ter hoogte van de Sint-Pieterstraat naar de Schansstraat. Hier beschikken we over meer ruimte om marktbezoekers veilig en vlot te laten passeren”, zegt schepen van Lokale Economie Lieve Heurckmans.

Vijftig

Net als de voorbije weken wordt het aantal marktkramers beperkt tot vijftig. “Elke week krijgt een andere groep marktkramers de kans om hun kraam op te stellen. Deze week komen dus de marktkramers aan bod die we vorige week jammer genoeg moesten weigeren.”