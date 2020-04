Nieuwe helling voor rolstoelen aan kapel in Ezaart Jef Van Nooten

15 april 2020

11u15 2 Mol De helling voor rolstoelgebruikers van de van de Sint-Willibrorduskapel in Ezaart wordt vernieuwd. Een aannemer start maandag met de werken.

De bestaande helling is in slechte staat en dringend aan vervanging toe. “De vernieuwingswerken van de helling sluiten mooi aan op het nieuwe plein dat ten oosten van de kapel wordt aangelegd”, zegt schepen Andreas Verbeke. “De aanleg van dit plein werd opgelegd in het vergunningsdossier van het aanpalend woonproject. Door de helling nu aan te passen en te vernieuwen, creëren we een uniform zicht.”

Buurtweg

De buitenverlichting zal door de werken tijdelijk buiten gebruik zijn. De werken duren tot eind mei. Normaal zouden de werken eind maart van start gaan, maar door de coronacrisis werden deze tijdelijk uitgesteld. “De bestaande helling ligt momenteel op buurtweg 122. De nieuwe helling schuift op richting kapel waardoor de buurtweg weer volledig vrij komt en in ere wordt hersteld.”