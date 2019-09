Nieuw project ‘Power’ geeft kwetsbare mama’s extra ondersteuning Jef Van Nooten

17 september 2019

14u34 1 Mol In Mol is een project opgestart waarbij kwetsbare mama’s ondersteund worden. Het project heet ‘Power’ en richt zich al meteen op twaalf gezinnen. “Als artsen en zorgpartners weten dat het om ‘Powermama’s’ gaat, zorgen ze voor een aangepaste begeleiding”, zegt schepen Lieve Heurckmans.

Het project Power wordt getrokken door het Huis van het Kind regio Mol en het Heilig Hartziekenhuis, in nauwe samenwerking met andere zorgverstrekkers in de regio. Achter de schermen werd het project al maanden voorbereid. “Intussen staat het project volledig klaar om kwetsbare mama’s te ondersteunen voor, tijdens en na hun zwangerschap. Het project krijgt de naam ‘Power’, een naam die meteen ook het doel onderstreept: kwetsbare vrouwen meer ‘power’ geven”, zegt Lieve Heurckmans, de Molse schepen die bevoegd is voor het Huis van het Kind.

Nog voor de officiële lancering van het project maandagavond waren al verscheidene begeleidingen opgestart. Dat duidt volgens de gemeente op de noodzaak van het project. “Nog voor de officiële lancering van het project begeleidt de projectmedewerker maar liefst twaalf gezinnen. Acht gezinnen werden aangemeld door het Heilig Hartziekenhuis, één door Trefplaats gezinnen, één door de sociale dienst, één door sleutelfiguur opvoedingsondersteuning Dessel en ééntje door Kind & Gezin”, aldus Heurckmans.

Binnen het project gaat het altijd om kwetsbare personen, met bijvoorbeeld een beperkt netwerk, een verstandelijke beperking, mentale problemen, verslavingen, armoede… Mensen komen bij de medewerker terecht via doorverwijzing door een arts, vroedvrouw of andere hulpverlener. “Het aanbod aan zorg en ondersteuning rond een zwangerschap in de regio Mol is groot. Alleen zijn deze zorgen en diensten erg versnipperd. ‘Power’ verbetert de communicatie tussen deze diensten en zorgt ervoor dat ze hun aanbod op elkaar afstemmen. Daarnaast ondersteunt het project kwetsbare mama’s door hen te informeren of wegwijs te maken. Enkel op die manier krijgen moeders de kans om hun baby’s te laten groeien zonder zorgen”, besluit schepen Heurckmans.