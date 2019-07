Nieuw plein laat jong en oud bewegen aan Ten Hove Jef Van Nooten

29 juli 2019

13u53 6 Mol Op de site Ten Hove in de Jakob Smitslaan in Mol is een nieuw beweegplein geopend. Jong en oud mogen de beweegtoestellen er gratis gebruiken.

Het nieuwe beweegplein werd ingericht naast het petanqueplein van Ten Hove. “Het beweegtoestel is een combinatie van speeltuigen en behendigheidstoolszeggen schepen voor Volksgezondheid Hilde Valgaeren en schepen voor Sport Hans De Groof. “Om het parcours te doorlopen, moet je je beste beentje voorzetten. Het beweegplein is een perfecte plek voor senioren die wat aan beweeglijkheid of spierversteviging willen doen, mensen met een beperking die een sportief luchtje scheppen, of kinderen die gewoon willen schommelen.”

In de toekomst zal het beweegplein ook gebruikt worden voor revalidatieoefeningen of workshops.