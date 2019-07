Nieuw openbaar onderzoek voor hotelproject aan café Boulevard Jef Van Nooten

26 juli 2019

15u54 2 Mol In Mol loopt nog tot 8 augustus een nieuw openbaar onderzoek voor een hotelproject op de site van café Boulevard. “Het nieuwe openbaar onderzoek volgt uit een wijziging die de projectontwikkelaar heeft aangebracht aan de plannen”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening André Verbeke.

Het voormalige café Boulevard staat al vele jaren leeg. Een projectontwikkelaar heeft er nu plannen voor een nieuwbouw. Er werd reeds een openbaar onderzoek uitgevoerd over de plannen, maar dat wordt nu overgedaan omdat er wijzigingen aan de plannen zijn aangebracht. “In het aanvankelijke project waren acht studio’s en één eenslaapkamerappartement voorzien voor tijdelijk (hotel)verblijf. In de aangepaste plannen worden deze studio’s en het appartement volwaardige wooneenheden, zodat deze elk een afzonderlijke brievenbus kunnen krijgen en mensen zich hier kunnen domiciliëren”, zegt schepen André Verbeke.

Gevel behouden

Het nieuwe openbaar onderzoek loopt nog tot en met 8 augustus 2019. “De eigenaar behoudt de prominente gevel van het bestaande pand met daarachter een nieuw gebouw in dezelfde klassieke stijl dat de functie van boetiekhotel krijgt”, aldus nog André Verbeke. “Op het aanpalende onbebouwde perceel voorziet het project een nieuw bouwvolume. Dit nieuwe bouwvolume krijgt volgens de ingediende plannen vier bouwlagen. Het totale project omvat horeca, een polyvalente zaal, twee vergaderruimtes, 30 hotelkamers, 8 studio’s en één eenslaapkamerappartement.”

Tijdens het openbaar onderzoek krijgt iedereen de kans om bezwaarschriften in te dienen. Dit kan op de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw. “Eventuele bezwaarschriften die werden ingediend tijdens het eerste openbaar onderzoek - van zaterdag 18 mei tot en met zondag 16 juni - moet je niet opnieuw indienen. Ook deze bezwaarschriften worden meegenomen in de uiteindelijke beoordeling van het project”, besluit Verbeke.