Niet zeker of buitenschoolse kinderopvang tijdens paasvakantie kan doorgaan Jef Van Nooten

16 maart 2020

09u34 0 Mol De inschrijvingen voor de buitenschoolse kinderopvang in de paasvakantie verlopen in Mol voorlopig alleen via een reservelijst. “Omdat het door de coronamaatregelen nog onduidelijkheid is of we deze opvang ook effectief kunnen realiseren.”

De inschrijvingen voor de buitenschoolse kinderopvang voor de paasvakantie gingen op zaterdag 14 maart van start. “Maar omdat het door de coronamaatregelen nog onduidelijkheid is of we deze opvang ook effectief kunnen realiseren, kunnen ouders op dit moment enkel inschrijven via een reservelijst”, klinkt het bij de gemeente. “Als de werking kan doorgaan, krijgen ouders automatisch een bericht over een plaats binnen de vakantiewerking. De ouders die gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang ontvangen hiervoor een persoonlijk bericht.”

Ouders die inschreven voor de buitenschoolse kinderopvang vanaf 16 maart tot 3 april, hoeven deze opvang niet te annuleren. De dienst buitenschoolse kinderopvang annuleert gratis alle reservaties.