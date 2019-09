Nabestaanden Benny Thijs in zak en as na vervroegde vrijlating moordenaar: "Hartverscheurend als dochtertje naar haar opa vraagt" JVN

09 september 2019

07u43 0 Mol De nabestaanden van Benny Thijs uit Mol gaan door een moeilijke periode. Dertien jaar nadat zijn moordenaar tot levenslang werd veroordeeld, is Nico D. sinds kort weer een vrij man. “’Mama, waar is opa?’ Het is hartverscheurend wanneer mijn dochtertje naar de foto van papa wijst”, getuigt de dochter van Benny.

Veertig jaar is hij intussen, Nico D. uit Meerhout. In juni 2006 werd hij door de volksjury in Antwerpen tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op Benny Thijs (33) uit Mol. De moord dateert van februari 2005. Nico D. bracht zijn liefdesrivaal Benny Thijs om het leven met één schot in de borstkas. Hij kon niet verkroppen dat Benny een relatie met zijn liefje was begonnen op het moment dat hij in de cel zat voor diefstal. Na de moord begroef D. Benny op enkele tientallen meters van het kerkhof in het gehucht Hulsen.

Drie veroordelingen

De moord leverde Nico D. een levenslange gevangenisstraf op. Nadien werd hij ook nog één keer tot 8 maanden cel veroordeeld voor een reeks diefstallen in 2004, en één keer tot een gevangenisstraf van 6 maanden voor het vernielen van de gevangenisinboedel. Ondanks die drie veroordelingen is Nico D. weer een vrij man. Enkele maanden geleden werd zijn voorwaardelijke invrijheidstelling toegekend. Hij mag geen contact opnemen met de nabestaanden van zijn slachtoffer. Ook kreeg hij een verbod opgelegd om in Mol, Dessel, Balen, Retie, Geel, Arendonk, Meerhout en Turnhout te komen. Omdat in die gemeenten nabestaanden van Benny Thijs wonen, of regelmatig komen voor hun werk of om vrienden te bezoeken. "Ik zou hem liever niet meer tegen het lijf lopen. Niet uit schrik, maar uit afschuw. Ik walg van die mens", getuigt de dochter van Benny Thijs.

Enkele jaren geleden diende Nico D. al eens een verzoek in om vervroegd vrij te komen. "Het was de enige keer dat ik hem gezien heb.Hij heeft ons geen blik gegund. Durfde hij niet, of was hij te trots?"

Verjaardagen

De nabestaanden hebben het er moeilijk mee dat Nico D. zijn leven weer kan opbouwen, terwijl zij zelf nog elke dag gebukt gaan onder het verlies. Sinds de vrijlating van D. meer dan ooit. "Elke dag is moeilijk, en zeker de feestdagen, mijn verjaardag, zijn verjaardag, zijn sterfdag, en ook de verjaardagen van mijn kindjes", aldus Benny's dochter. "Papa zal mijn kindjes nooit zien opgroeien, en zij zullen hem enkel kennen via mijn verhalen. Bij ons thuis staat een foto van papa op de kast. We hebben onze oudste dochter verteld dat dit haar opa is. Hoe vaak ze voor die foto gaat staan en wijzend vraagt 'Mama, waar is opa?' Dat is hartverscheurend."

De dochter van Benny Thijs was 7 jaar toen haar papa werd vermoord. "Op die leeftijd besef je al heel goed wat er gebeurd is. Een paar maanden voor de moord was ik 7 jaar geworden. Het verjaardagskaartje dat ik toen van hem heb gekregen, heb ik nog altijd."

Nico D. woont samen met zijn vriendin in Limburg, waar hij ook werkt.