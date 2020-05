Na Ten Hove blijkt ook wzc Witte Meren volledig coronavrij Jef Van Nooten

04 mei 2020

14u26 1 Mol Woonzorgcentrum Witte Meren in Mol blijft voorlopig gespaard van coronabesmettingen onder de bewoners. Eerder bleek al Woonzorgcentrum Witte Meren in Mol blijft voorlopig gespaard van coronabesmettingen onder de bewoners. Eerder bleek al dat ook wzc Ten Hove coronavrij is.

Tijdens het weekend raakten de resultaten bekend van de coronatesten die werden uitgevoerd in woonzorgcentrum Ten Hove. Niemand van de bewoners bleek het virus te hebben, en slechts één personeelslid. Nu is er ook goed nieuws vanuit woonzorgcentrum Witte Meren. “Ook van woonzorgcentrum Witte Meren is geen enkele bewoner besmet met het coronavirus”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Dit uitstekende resultaat is – na de berichtgeving over Ten Hove - de tweede mooie opsteker in onze gemeente. Het is eerst en vooral een mooie pluim voor alle medewerkers van Witte Meren die de afgelopen weken enorme inspanningen hebben geleverd.”

Personeel

Ook bij de medewerkers werden preventief coronatesten afgenomen. Net zoals bij Ten Hove testte ook in Witte Meren uiteindelijk één medewerker positief. “De medewerker is sinds de kennisname van het resultaat thuis en gaat pas opnieuw aan de slag wanneer alle risico op besmetting geweken is.”

Hemelrijck

Ook in Hemelrijck, het derde woonzorgcentrum in Mol, worden alle bewoners getest. Deze resultaten zijn nog niet gekend.