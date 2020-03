Na onbegrip over doorgaan van dinsdagmarkt: “Kom alleen als het absoluut noodzakelijk is” Jef Van Nooten

09u05 2 Mol De bekendmaking dat de wekelijkse dinsdagmarkt in Mol toch doorgaat, heeft heel wat onbegrip veroorzaakt bij inwoners. Het gemeentebestuur benadrukt dat het een beslissing van hogerhand is. “Maar we roepen onze inwoners op om uitsluitend naar de markt te komen als dat absoluut noodzakelijk is voor hun dagelijkse noden”, zegt schepen Lieve Heurckmans.

Vrijdagochtend besliste het gemeentebestuur van Mol om de wekelijkse dinsdagmarkt te annuleren, in de veronderstelling dat het om een openluchtevenement ging. “Later ontvingen we de federale interpretatie dat markten vielen onder de zienswijze voor de winkels, aangevuld met de stelling dat een burgemeester nooit strengere maatregelen mag nemen dan de federale regering”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans.

Sociale afstand

Zaterdag werd daarom bekendgemaakt dat de dinsdagmarkt toch kan doorgaan. Het gemeentebestuur stelt sindsdien een zeer groot onbegrip bij de inwoners vast over het laten doorgaan van die wekelijkse dinsdagmarkt. “We horen van onze inwoners dat ze markten beschouwen als een evenement en daarom moeilijk passen binnen het algemene coronabeleid van ‘sociale afstand’ (1,5 meter)”, vervolgt Lieve Heurckmans. “We roepen onze inwoners dan ook op om uitsluitend naar de markt te komen – zo kort mogelijk - wanneer dit absoluut noodzakelijk is voor hun dagelijkse noden.”

Doelgroep

Het gemeentebestuur wil de markt dinsdag zo veilig mogelijk laten doorgaan. “Daarbij zullen we zorgen voor de nodige affiches in de marktkramen, waarbij we alle marktbezoekers oproepen om zich te houden aan de belangrijkste regels van ‘sociale afstand’. De politie zal hierop toezien. We laten geen losse marktkramers meer toe, zodat we onze vaste marktkramen beter kunnen spreiden”, besluit Heurckmans. “Daarnaast vragen we dat de federale regering verder overlegt met de medische experts om te bekijken of het laten doorgaan van wekelijkse markten past in het uitgangspunt van het coronabeleid om samenkomsten van mensen op eenzelfde locatie maximaal te vermijden. Markten worden daarbij vooral bezocht door oudere inwoners. Het is juist deze doelgroep die extra bescherming nodig heeft tegen de verspreiding van het coronavirus.”