Na het succes van de jubileumeditie: Mollenrit schenkt 20.000 euro aan twee goede doelen Jef Van Nooten

20 november 2019

14u19 1 Mol Het bestuur van vzw Mollenrit heeft 20.000 euro overhandigd aan twee goede doelen. Het geld werd ingezameld met de 20ste editie van de Mollenrit.

De 20ste Mollenrit dit begin juni plaatsvond, was zo’n groot succes dat er 20.000 euro werd ingezameld. Het merendeel van dat geld, maar liefst 19.000 euro, gaat naar de vzw Help Brandwondenkids. “We hebben voor dit project gekozen omdat kinderen alle ondersteuning verdienen die er kan gegeven worden”, verklaart men bij het bestuur van vzw Mollenrit. De vzw Help Brandwondenkids zal het geld onder meer investeren in preventielessen voor scholen en jeugdverenigingen, maar ook voor ondersteuning van verschillende initiatieven voor kinderen met brandwonden, zoals kuurkampen en andere kampen die de genezing en integratie in de maatschappij in de hand kunnen werken.

De overige 1.000 euro gaat naar To Walk Again.