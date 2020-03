Na enkele stressvolle coronaweken: “Personeel Mols ziekenhuis heeft dringend nood aan mentale bijstand” Jef Van Nooten

26 maart 2020

11u33 0 Mol Het personeel van het Heilig Hartziekenhuis in Mol heeft dringend nood aan mentale bijstand. “Het stressvolle en harde werk begint mentaal en fysiek door te wegen.” Het ziekenhuis doet een oproep naar vrijwillige psychologen die de medewerkers mentale bijstand willen bieden.

Burgemeester Wim Caeyers lanceert een oproep naar psychologen. “Zowel artsen als verplegend, verzorgend, administratief en ondersteunend personeel van het Heilig Hartziekenhuis leveren momenteel schitterend werk”, zegt Wim Caeyers. “Zij beleven de coronacrisis vanop de eerste rij: enorm ingrijpend en stressvol. De combinatie werk, thuis, gezondheid,… weegt na enkele weken hard werken mentaal en fysiek door. Het ziekenhuis doet daarom een dringende oproep naar vrijwillige psychologen en artsen die de medewerkers mentale bijstand willen bieden in deze moeilijke tijden.”

Trauma coaches

Het ziekenhuis is onder meer op zoek naar klinisch psychologen, trauma coaches, second victim coaches of maatschappelijk werkers die met rouw of verdrietverwerking bezig zijn. Ook artsen die een bijkomende opleiding hebben gehad in second victim of traumabegeleiding kunnen zich melden. Wie zich geroepen voelt en de juiste diploma’s heeft kan zich melden via www.gemeentemol.be/vrijwilligermentalebijstand.

Woensdag raakte bekend dat er de voorbije dagen in het ziekenhuis in Mol vijf patiënten zijn overleden aan het coronavirus.