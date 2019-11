N-VA Mol schenkt 1.250 euro aan Koala Care-project van Heilig Hartziekenhuis Jef Van Nooten

07 november 2019

10u31 1 Mol Het bestuur van N-VA Mol heeft een cheque van 1.250 euro geschonken aan het Het bestuur van N-VA Mol heeft een cheque van 1.250 euro geschonken aan het Koala Care project van het ziekenhuis in Mol. “Hiermee willen we het project steunen waarbij premature baby’s toch in een kamer samen met de mama kunnen verblijven”, klinkt het.

Premature baby’s die in het AZ Mol op de wereld komen, worden sinds een paar jaar niet op de gewone neonatale afdeling opgevangen. “Het Koala Care project van het AZ Mol brengt de couveuses tot in de kamer van de moeder. Een fantastisch project dat de moeder-kindband ten goede komt”, zegt Jan Van Dael, voorzitter van N-VA Mol.

Om het project te ondersteunen, schenkt N-VA Mol 1.250 euro. “Het is een mooie steun voor ons project. Het inrichten van een Koala-kamer is duur. Deze schenking is dus zeer welkom, want we dromen van twee extra kamers”, klinkt het bij AZ Mol.

Het is de vijfde keer dat N-VA Mol een lokaal goed doel ondersteunt. “We steunden eerder al De Witte Mol, Ons Huis, Natuurpunt en vorig jaar mocht Help Brandwonden Kids een steuntje in de rug ontvangen. Het is misschien maar een klein gebaar, maar het is fijn om op deze manier deze fantastische lokale initiatieven te mogen ondersteunen”, besluit Jan Van Dael.