N-VA Mol ondersteunt psychiatrishe hulp voor kwetsbare gezinnen Jef Van Nooten

13 december 2019

11u22 2 Mol NV-A Mol heeft een cheque van 1.250 euro overhandigd aan Vectamus, een Mols project dat zich richt op kwetsbare gezinnen.

Vectamus is een initiatief van Centrum Vector in samenwerking met onder andere Huis van het Kind, de OCMW’s van Mol, Balen, Dessel en Retie, CAW, Ons Huis, Actie Min, AIKO, De Waaiburg, Ter Loke en de dienst pediatrie van het Heilig Hartziekenhuis.

Doel van Vectamus is om laagdrempelige en toegankelijke psychiatrische hulp te verlenen aan kinderen en ouders in kansarmoede. “Met maar liefst 2 N-VA-raadsleden en een voorzitter in het Bijzonder Comité Sociale Dienst, is N-VA Mol nauw betrokken bij de meest kwetsbare gezinnen in onze gemeente. De fysieke gezondheidstoestand is meestal duidelijk. De psychische problemen krijgen echter veel minder aandacht, hoewel het ene rechtstreeks samenhangt met het andere”, zegt Jan Van Dael, voorzitter van NV-A Mol. “Bovendien zijn de drempels tot de psychische gezondheidszorg nog steeds vrij hoog. Daarom willen we zeker ook meer inzetten op de psychische gezondheidszorg, in het bijzonder bij kinderen en hun gezin. Onze mandatarissen en bestuursleden steunen dan ook bijzonder graag dit waardevolle project.”

