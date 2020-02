Muziekapparatuur en kleingeld uit feestzaal gestolen Wouter Demuynck

26 februari 2020

In een feestzaal in de Sint-Jozefslaan in Mol werd dinsdagochtend rond 7.45 uur een inbraak vastgesteld. De daders hadden de deur geforceerd en zijn ervan door gegaan met muziekapparatuur en kleingeld.