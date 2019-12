Mozawiek viert 100ste verjaardag van school Jef Van Nooten

02 december 2019

Feest in de gemeentelijke basisschool Mozawiek in Mol-Ezaart. De school uit de Schoolstraat vierde maandag feest voor het 100-jarig bestaan van de school. De leerkrachten en veel leerlingen trokken voor de gelegenheid kledij aan zoals mensen die honderd jaar geleden droegen. De feestdag startte met een toneeltje en eindigde met het feestlied voor de 100ste verjaardag van de school. ’s Middags was er een feestmaaltijd voorzien.