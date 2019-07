Motor vat vuur onder carport JVN

01 juli 2019

In de Brouwerijstraat in Mol is zondagavond om 21.20 uur brand ontstaan aan een motor die op de oprit van een woning geparkeerd stond. Het voertuig stond onder een carport geparkeerd, maar de brandweer had de brand snel onder controle. Het vuur werd veroorzaakt door een technisch defect.