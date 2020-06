Moskee plant verhuis naar Ginderbroek: “Er komen strikte afspraken met de buurt” Jef Van Nooten

17 juni 2020

15u30 4 Mol De Ayasofya Moskee in Mol wil naar een pand aan de Borgerhoutsendijk verhuizen. De moskee vroeg daarvoor een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. “De oude locatie in de Molenstraat, tegenover de bibliotheek, was te klein en voldeed niet langer”, vertelt schepen Andres Verbeke.

De moskee was de voorbije 40 jaar gevestigd in de Molenstraat, maar daar komt binnenkort verandering in. De moskee wil naar een pand verhuizen op de hoek van de Borgerhoutsendijk met de Beekstraat, waar vroeger Tricots Altribo gevestigd was. “Het dossier zit momenteel nog in de beginfase. De omgevingsvergunningsaanvraag omvat een gedeeltelijke functiewijziging, namelijk deze van de bestaande bedrijfsgebouwen. Het gemeentebestuur heeft met de moskee afgesproken dat de procedure in volledige transparantie zal verlopen én dat open communicatie met de buurt essentieel is”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Andreas Verbeke.

Brochure

De verhuis komt er omdat de oude locatie in de Molenstraat te klein is geworden. “De moskee was hier vele jaren gevestigd, zonder enig probleem met de buurt. Ook het gemeentebestuur onderhoudt al jarenlang positieve contacten met het moskeebestuur”, vervolgt schepen Andreas Verbeke. “Alle buurtbewoners krijgen de kans om via een officiële consultatieronde hun mening kenbaar te maken. Daarnaast is de moskee bereid om tijdens de lopende procedure de buurtbewoners te informeren over het initiatief, onder andere via een brochure en persoonlijke rondleidingen.”

De moskee streeft naar een goed nabuurschap met alle omwonenden. Dit lukte de afgelopen 40 jaar goed in de Molenstraat. Het bestuur wil deze aanpak voortzetten op de nieuwe locatie schepen Andreas Verbeke

De consultatieronde zal één maand duren, maar de precieze periode is nog niet gekend. “Er ontbreken nog een aantal essentiële dossierstukken waardoor de omgevingsvergunningsaanvraag nog niet volledig kan verklaard worden. Pas na deze procedurestap kan een eventuele consultatieronde worden opgestart.”

Parkeren

Pas na de consultatieronde neemt het gemeentebestuur een beslissing over de gedeeltelijke functiewijziging van het pand. “De woning zal gebruikt worden voor de huisvesting van de imam, terwijl het magazijn volgens de aanvraag als gebedsruimte zal worden ingericht”, besluit Verbeke. “De moskee streeft naar een goed nabuurschap met alle omwonenden. Dit lukte de afgelopen 40 jaar goed in de Molenstraat. Het bestuur wil deze aanpak voortzetten op de nieuwe locatie. Zo zullen er strikte afspraken komen met de buurt omtrent het parkeren op vrijdagmiddag, traditioneel het drukste moment.”