Moordpoging op buurvrouw: motief blijft onduidelijk, mogelijk leidde alcoholverslaving tot blind geweld Jef Van Nooten

04 juni 2019

14u52 0 Mol Het blijft voorlopig een raadsel wat de 40-jarige Issiaga B. uit de Hoeveloopweg in Mol-Wezel maandag heeft bezield toen hij zijn buurvrouw aanviel met een mes. “Het slachtoffer kon al verhoord worden, maar dat schepte geen duidelijkheid over het motief”, zegt een parketwoordvoerder.

Ondanks de vele steek- en snijwonden op verscheidene plaatsen van het lichaam is het 36-jarige slachtoffer van Issiaga B. aan de betere hand. De vrouw kon zelfs de politie al te woord staan. “De verwondingen van de vrouw zijn ernstig, maar ze is nooit in levensgevaar geweest. Ze is ook al verhoord. Maar er is nog veel onduidelijk over het motief”, vertelt een woordvoerder van het parket in Antwerpen.

De speurders houden er rekening mee dat de 36-jarige buurvrouw van Issiaga B. een willekeurig slachtoffer was. Dat de moordpoging met het mes – nadat hij bij haar had aangebeld met een bakje asperges - een vorm van blind geweld was, ingegeven door de alcoholverslaving van de man. Met die alcoholverslaving ging het van kwaad naar erger. “Hij kampt al een hele tijd met zwaar alcoholprobleem. Dat probleem werd er alsmaar groter op. Ook maandagochtend was hij wellicht dronken, want hij deinsde er niet voor terug om al van ’s morgens vroeg te drinken”, vertelt een ex-collega van B.

Het extreme alcoholgebruik van B. bracht hem ook al een paar keer in aanraking met het gerecht. In juni 2013 heeft hij zijn minnares bewusteloos achtergelaten na een verzetje in een motel. De twee hadden teveel gedronken. B. liet haar voor dood achter en vluchtte weg met zijn auto. Toen hij door de politie opgepakt werd voor een ondervraging – de feiten werden aanvankelijk beschouwd als poging tot moord – gedroeg hij zich erg weerspannig. Die weerspannigheid kostte hem in mei 2014 een werkstraf van 90 uur en een boete van 960 euro.

In april van dit jaar moest Issiaga B. zich opnieuw verantwoorden voor de rechter. Dit keer voor de politierechtbank in Turnhout. Omdat hij betrapt was op dronken rijden. De zoveelste keer al dat hij met te veel alcohol achter het stuur zat. B. kreeg een rijverbod van 3 maanden opgelegd. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zou hij opnieuw examens moeten afleggen. “Maar ondanks dat rijverbod bleef hij gewoon rond rijden met zijn blauwe autootje. Hij trok zich niks aan van dat rijverbod”, vertelt een buurman. “Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat hij geen uitgebreider strafblad had. Hij zorgde vaak voor problemen. Bijna altijd onder invloed voor alcohol. Wellicht is het ook de alcoholverslaving die enkele jaren geleden tot een breuk met zijn vrouw heeft geleid.”

Issiaga B. belde maandag rond 10 uur aan bij zijn buurvrouw in de Hoeveloopweg in Mol. Hij vroeg haar of zij asperges wilde hebben. Meteen daarna viel hij haar aan met een mes. Tijdens de moordpoging viel er ook een vuurwapen op de grond. De man beroofde zichzelf korte tijd later van het leven.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.