Mondmaskerverplichting op markt en kermis wordt goed nageleefd: “Mensen beseffen dat corona nog lang niet voorbij is” Toon Verheijen

12 juli 2020

17u21 1 Mol De nieuwe maatregel die iedereen verplicht om op de markten en kermissen in Mol een mondmasker te dragen zijn zondagnamiddag goed opgevolgd. Het gemeentebestuur kreeg nauwelijks meldingen van de politie of van de beveiligingsfirma's. Ook Herentals verplicht mondmaskers op de vrijdag- en zondagsmarkt.



De gemeente Mol maakte eind vorige week bekend dat het in de lijn van de verplichting om een mondmasker te dragen in winkels de regel ook toe te passen op de markten en de kermissen. De dierenmarkt in Mol en de kermis in Donk kregen zondag de primeur.

Het viel meteen op dat het nog altijd redelijk druk was, maar niet de grote overrompeling. Iedereen droeg wel keurig een mondmasker, al lijkt nog altijd wel niet iedereen de juiste techniek te hebben om het correct op te zetten.

Nog een bizarre vaststelling: de hamburgerkramen op de dierenmarkt zelf. Dan mogen mensen hun masker wel afdoen en rustig met de hamburger in de hand over straat wandelen. “Het klinkt inderdaad misschien niet helemaal logisch, maar het mag wel”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). “Het is wel de bedoeling om het na het eten meteen weer op te zetten. Het was inderdaad minder druk, maar de verkoop was blijkbaar redelijk goed. Ook op de kermis leek iedereen de regels goed op te volgen.”

De nieuwe test wordt de dinsdagmarkt. Die lokte vorige week een massa volk en er waren wel wat incidenten. Politie en gemeente hebben al laten weten dat ze streng zullen controleren.